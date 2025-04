Funerali del Papa il 26 aprile, Catanzaro – Palermo non è a rischio (per il momento)

Il match tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 26 aprile alle ore 17.15, è potenzialmente a rischio rinvio a causa dei funerali di Papa Francesco, che si terranno la mattina dello stesso giorno, alle 10.00 in Vaticano. L’impressione, però, è che non ci saranno ulteriori stravolgimenti e la gara si giocherà regolarmente.

Le istituzioni sportive stanno valutando la possibilità di posticipare tutte le partite previste per sabato, in segno di rispetto per il lutto nazionale che potrebbe essere proclamato. Tuttavia, al momento l’orientamento prevalente sembrerebbe essere quello di confermare le gare in calendario, anche per evitare ulteriori stravolgimenti logistici e organizzativi in una fase cruciale della stagione. Una decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. L’ipotesi rinvio, quindi, non è del tutto esclusa, ma appare meno probabile.

Lutto nazionale e impatto sul calendario

Particolare attenzione è rivolta alla partita tra Lazio e Parma, valida per la 34a giornata di Serie A, che dovrebbe disputarsi nella stessa giornata dei funerali. Il forte afflusso previsto verso la Capitale per le esequie del Pontefice rappresenta un potenziale fattore critico per l’ordine pubblico e la viabilità, elementi che rendono plausibile lo spostamento dell’incontro a lunedì 28 aprile in fascia serale.





Al momento, non è ancora arrivata una comunicazione ufficiale dalla Lega Serie A o dalla FIGC, ma si resta in attesa di indicazioni formali che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

C’è un precedente del 2005, quando in occasione delle esequie di Giovanni Paolo II ci fu un fermo totale dello sport per onorare il lutto nazionale. In tale scenario, il rischio di rinvii si estende alla Serie A, ma anche ai campionati di Serie B e Serie C. Tra le gare coinvolte figurano Südtirol – Juve Stabia e soprattutto Catanzaro – Palermo, sfida attesissima e scontro diretto in zona playoff. L’ipotesi di uno slittamento è in piedi anche per i match della massima serie: Inter – Roma e Como – Genoa.

I rosanero, attualmente attesi dal match contro il Catanzaro previsto per sabato 26 aprile, sono chiamati a un vero e proprio tour de force: torneranno in campo il 1° maggio contro il Südtirol, affronteranno il Cesena il 4 maggio, il Frosinone il 9 maggio e chiuderanno la regular season il 13 maggio contro la Carrarese. Quest’ultima partita era inizialmente programmata per il 21 aprile, ma è già stata posticipata proprio a seguito della morte del Santo Padre.

