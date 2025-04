Palermo – Carrarese, ecco la data del recupero / UFFICIALE

La Lega B ha deciso la data in cui si giocherà Palermo – Carrarese, partita rinviata (così come tutte le altre del calcio italiano) a causa della morte di Papa Francesco nel giorno di Pasquetta. La partita, così come tutta la 34a giornata, si giocherà martedì 13 maggio.

La giornata in questione si recupera dunque al termine del campionato: venerdì 9 maggio sarebbe dovuta andare in scena la 38a e ultima giornata. I playoff invece sarebbero dovuti iniziare giovedì 15 maggio con il turno preliminare. La Lega fa sapere che sia gli spareggi promozione che i playout verranno riprogrammati nei prossimi giorni.

Assemblea Lega B, i club deliberano il rinvio della 34a giornata al 13 maggio





Assemblea di Lega Serie B convocata con carattere d’urgenza oggi per deliberare la data di recupero della totalità della 34a giornata, prerogativa come previsto dallo Statuto (art. 27.1) di competenza assembleare.

Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la proposta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili.

Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata.

