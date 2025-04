Accardi: “Punto sul Palermo per i playoff. Sullo stop delle partite…”

Beppe Accardi, agente di mercato ed ex giocatore rosanero, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato del Palermo, commentando anche lo stop delle partite in seguito alla morte di Papa Francesco.

“Su chi punto ai playoff? Sul Palermo, potrebbe essere avvantaggiato. Dopo un campionato di polemiche e turbolenze, dove sembra che tutto vada male, ai playoff si potrebbero creare le condizioni per il giusto entusiasmo”.

Sullo stop delle partite, dice: “L’avrebbero omaggiato giocando. Anche perché era tifoso di calcio. Però ognuno ha la propria idea. Può sembrare una questione di rispetto. Ma sono convinto che se gli organi preposti avessero scelto di giocare non avrebbero sbagliato”.





