GdS – “Dalla Carrarese al Catanzaro: Palermo, lo stop cambia i piani”

“Palermo – Carrarese verrà recuperata il 13 maggio. Se per Serie A e C la data di domani è stata subito la più congeniale per il recupero, per i cadetti questo era impossibile per via della presenza di otto gare della 35a giornata nella data di venerdì”. Così scrive Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

“Il rinvio improvviso ha inevitabilmente creato più di qualche disagio a squadre e tifosi, soprattutto quelli in trasferta: in supporto della Carrarese ne erano arrivati circa 120, ma non hanno potuto far altro che prendere atto dello spostamento della gara e trascorrere le ore successive in giro per Palermo”.

“Per rendere omaggio a Papa Francesco il club di viale del Fante ha donato tutti i 600 pasti già pronti per il catering dello stadio alla Missione Speranza e Carità, luogo simbolo del legame tra il Pontefice e la città: fu li Infatti che scelse di pranzare il 15 settembre 2018, in occasione dell’ultima visita a Palermo, dopo la messa al Foro Italico”.





