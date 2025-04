Papa Francesco è morto: il Santo Padre aveva 88 anni

Papa Francesco è morto. Lo ha annunciato Il cardinale Kevin Farrell, con grande commozione,. In un messaggio rivolto ai fedeli, ha pronunciato parole colme di dolore e riconoscenza: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco”. Un annuncio che ha scosso il mondo cattolico, segnando la fine di un pontificato che ha lasciato un’impronta profonda e indelebile nella storia della Chiesa.

Il decesso del Pontefice è avvenuto questa mattina, lunedì 21 aprile, alle ore 7.35. Papa Francesco si trovava a Casa Santa Marta, nella Città del Vaticano, dove era stato trasferito dopo un periodo di ricovero presso il Policlinico Gemelli. Le sue condizioni di salute, monitorate con discrezione, erano peggiorate nei giorni scorsi, ma la notizia della sua morte è giunta comunque come un duro colpo per milioni di fedeli in tutto il mondo.

Durante l’annuncio, il cardinale Farrell ha voluto ricordare la dedizione assoluta del Santo Padre al servizio del Signore e della Chiesa. “La sua vita – ha detto – è stata interamente consacrata a testimoniare i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, specialmente verso i più poveri ed emarginati”. Un richiamo forte all’impegno pastorale che ha caratterizzato ogni momento del pontificato di Francesco, ispirato dallo spirito di San Francesco d’Assisi.





Con parole colme di spiritualità e gratitudine, Farrell ha affidato l’anima del Pontefice all’amore misericordioso di Dio: “Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”. L’intera comunità cattolica si unisce ora nel dolore e nella preghiera, rendendo omaggio a una figura che ha saputo toccare il cuore di credenti e non credenti, con la forza della semplicità, della compassione e dell’incessante ricerca della giustizia.

