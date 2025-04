Serie B, 34a giornata: prima il Bari, il Palermo accoglie la Carrarese

A Pasquetta dubito in campo il Bari, che vola ad affrontare il Sudtirol dopo la vittoria col Palermo. Rosanero impegnato nella sfida in casa con la Carrarese per una miglior posizione di classifica. Catanzaro a Mantova, Frosinone contro il Sassuolo già promosso. Chiude il programma Pisa – Cremonese.

IL PROGRAMMA

Lunedì 21 aprile 2025

Sudtirol – Bari: ore 12.30





Brescia – Reggiana: ore 15.00

Cittadella – Salernitana: ore 15.00

Juve Stabia – Sampdoria: ore 15.00

Mantova – Catanzaro: ore 15.00

Palermo – Carrarese: ore 15.00

Sassuolo – Frosinone: ore 15.00

Spezia – Cosenza: ore 15.00

Modena – Cesena: ore 17.30

Pisa – Cremonese: ore 20.30

LA CLASSIFICA

75 Sassuolo

66 Pisa

58 Spezia

53 Cremonese

50 Juve Stabia

48 Catanzaro

45 Palermo

44 Bari, Cesena

41 Modena

39 Mantova

38 Carrarese, Frosinone

35 Brescia, Südtirol, Sampdoria, Cittadella

33 Salernitana

32 Reggiana

27 Cosenza