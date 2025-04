Carrarese, Calabro: “Gara col Palermo rinviata? Ha stravolto i piani d’allenamento”

Parla Antonio Calabro. Il tecnico della Carrarese è tornato a parlare in conferenza stampa all’antivigilia della sfida contro la Sampdoria di Alberico Evani, valida per la 35a giornata di campionato. L’allenatore ha fatto anche un passo indietro, tornando sulla gara rinviata contro il Palermo a seguito della scomparsa di Papa Francesco.

“Il mancato impegno di lunedì ha inevitabilmente stravolto i nostri piani settimanali di allenamento. Al rientro da Palermo, insieme allo staff, abbiamo deciso di intensificare i carichi di lavoro, anche in vista del rush finale che ci aspetta”, ha spiegato Calabro.

In chiave salvezza, per i gialloblù la sfida con i blucerchiati assume un’importanza cruciale. Lo stesso Calabro non si nasconde: “Venerdì dobbiamo fare bottino pieno. Tre punti ci permetterebbero di affrontare con maggiore serenità il finale di stagione e potrebbero rappresentare un passo decisivo verso l’obiettivo salvezza, che inseguiamo fin dall’inizio”.





