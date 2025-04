Athletic Palermo, festa al ‘Favazza’: ingresso gratuito contro il Partinicaudace

Il “Favazza” si veste a festa. Domenica 27 aprile, alle ore 16.30, l’Athletic Palermo chiuderà il girone A di Eccellenza tra le mura amiche, affrontando il Partinicaudace. Per l’occasione, l’ingresso allo stadio di Terrasini sarà gratuito, come annunciato dalla società nerorosa tramite un post sul proprio profilo Instagram. Un modo per celebrare insieme ai tifosi la storica promozione in Serie D.

Dopo 21 giorni di stop dall’ultima gara contro l’Accademia Trapani – match che ha sancito il matematico salto di categoria – gli uomini di Raciti tornano in campo con la possibilità di chiudere la stagione a quota 77 punti, con una sola sconfitta all’attivo, subita contro lo Sciacca, già certo del terzo posto e dell’accesso ai playoff.

Si prevede una cornice di pubblico da grandi occasioni per rendere omaggio a una stagione esaltante. L’Athletic Palermo, protagonista di una cavalcata inarrestabile, ha resistito agli assalti del Gela, confermandosi seconda squadra della città e conquistando una promozione che resterà nella storia del club.





