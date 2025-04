Leone (ex ds Foggia): “Io e Zauri volevamo dimetterci, il presidente ci ha bloccati”

Parla Luca Leone. L’ormai ex direttore sportivo del Foggia, esonerato insieme al tecnico Zauri prima dell’ultima giornata di campionato, ha detto la sua a Il Corriere dello Sport.

“Eravamo disposti a dimetterci, sia io che il Zauri, subito dopo il 4-0 con la Casertana – afferma -. Ma fummo bloccati dal presidente. La squadra aveva altri pensieri per la testa, si sapeva da tempo che non sarebbero stati pagati gli stipendi. Sono dispiaciuto e amareggiato, avevo altre intenzioni quando il Foggia mi ha chiamato. Purtroppo non è andata come credevo, mi dispiace enormemente”.

Il Foggia gioca in casa del Picerno all’ultima giornata di campionato: i pugliesi sono a un solo punto di vantaggio sulla zona playout occupata dalla Casertana.