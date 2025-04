Serie D, Semenzato (Licata): “Tanti episodi contrari ci hanno penalizzato. Salvezza anche dal play out”

Il Licata sta vivendo una stagione difficile dopo tante annate positive nel campionato di Serie D girone I. I gialloblù stanno lottando per la salvezza e l’obiettivo minimo adesso è giocare il play out in casa. Ne abbiamo parlato con l’esperto difensore Daniel Semenzato.

Cosa non ha funzionato e quanto è difficile essere invischiati nelle sabbie mobili della bassa classifica?

“Io sono qua da metà febbraio, onestamente non so prima cosa sia successo e cosa non abbia funzionato, sicuramente sono cambiati molti calciatori. Non è mai facile ritrovarsi a giocare in una posizione di classifica tutt’altro che positiva, ma faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”.





Nelle ultime gare sono arrivate buone prestazioni ma pochi risultati…

“Onestamente ci è mancata un po’ di fortuna. Le prestazione come ha detto ci sono sempre state, ma gli episodi ci hanno girato praticamente sempre a sfavore”.

Ad oggi l’obiettivo minimo è il play out in casa…

“Onestamente è inutile guardare la classifica, il nostro unico obiettivo è cercare di ottenere più punti possibili in queste ultime due giornate. Poi valuteremo in che posizione siamo e contro chi giocheremo il play out. Contro chi giocheremo ha poca importanza, sicuramente servirà tanta testa e dare tutto”.

Domenica arriva il Pompei e per voi è davvero una finale…

“Dovremo solo pensare a vincere e a nient’altro. Loro hanno già festeggiato la salvezza, ma sarebbe un errore gravissimo pensare che per questo sarà una partita più facile. Abbiamo già visto che in questo cambiato nessuno regala nulla. Dovremo avere massima concentrazione e, ripeto, l’unico obiettivo di vincere”.

LEGGI ANCHE:

FAVARA, INFANTINO: “SIAMO IN UN VORTICE E DOBBIAMO VENIRNE FUORI”

SANCATALDESE, PIDATELLA: “SALVEZZA DIPENDE SOLO DA NOI”