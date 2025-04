Serie D, Sinatra (Paternò): “Stagione positiva, rammarico per qualche punto perso”

Il Paternò è stato tra le rivelazioni di questo campionato di Serie D girone I, con tante buone prestazioni e una salvezza ottenuta con largo anticipo. Tra i protagonisti rossazzurri c’è stato sicuramente Alessandro Sinatra, duttile difensore/esterno, classe 2006 cresciuto nella Sampdoria.

Avete vissuto una stagione positiva con una salvezza arrivata con largo anticipo…

“La stagione è stata oggettivamente molto positiva, anche se molti addetti ai lavori ci davano per retrocessi già in estate. Penso che a livello di squadra ci meritiamo un bell’8, non più alto perché con qualche pareggio in meno avremmo potuto lottare per una posizione di classifica ancora più importante. Il nostro punto di forza è stata la fame di vincere e di dimostrare”.





Prima esperienza tra i grandi dopo tanti anni nel Settore giovanile della Sampdoria…

“È vero, oltre a qualche allenamento con la prima squadra blucerchiata, avevo sempre giocato nelle giovanili. Qui sono cresciuto veramente tanto, sia dal punto di vista tecnico-tattico, che proprio fuori dal campo. Devo un grazie ai miei compagni perché sin dal primo giorno di ritiro mi hanno accompagnato in questa crescita”.

Qual è il sogno nel cassetto?

“Sarò banale, ma ovviamente è quello di riuscire a giocare tra i professionisti. Un modello? Non ho un vero e proprio idolo o un modello cui ispirarmi”.

C’è un po’ di rammarico per non essere in corsa per un posto play off?

“Un pizzico sì, perché con pochi punti in più oggi saremmo a lottare per un posto play off. Come accennavo prima abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, ma mi piace pensare che quelle gare più che mancate vittorie sono state sconfitte evitate. Il nostro obiettivo era la salvezza e lo abbiamo raggiunto con largo anticipo”.

Domenica ultima stagionale in casa contro il Sambiase…

“Sarà una bella partita tra due delle squadre che quest’anno ha sorpreso le aspettative. Vogliamo rendere onore a questo campionato, sarà l’ultimo ballo della stagione nel nostro stadio e daremo come sempre il massimo anche per ringraziare i nostri tifosi che ci hanno sempre supportato”.

