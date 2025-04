Messina, Crimi: “Foggia? Vittoria fondamentale. Stiamo dando tutto e lo faremo fino alla fine”

Marco Crimi, centrocampista del Messina, è intervenuto ai microfoni di Messinasportiva per commentare il momento delicato dei peloritani. Nonostante l’ultima posizione in classifica, la squadra arriva da una vittoria importantissima sul campo del Foggia, che tiene ancora vive le speranze di accedere ai playout. Crimi si è espresso proprio a proposito del successo allo “Zaccheria”.

“Era fondamentale conquistare i tre punti. Non possiamo risparmiare energie: abbiamo dato tutto e dovremo continuare a farlo fino alla fine. Negli ultimi mesi, di giornate normali ne abbiamo vissute poche, ma abbiamo imparato come affrontarle. Oggi ci siamo allenati con la giusta mentalità per prepararci al meglio alla sfida di domenica contro la Juventus U23”, ha detto.

Il Messina è attualmente distante sette punti dalla Casertana, penultima in classifica. Domenica 27 aprile si disputerà l’ultima giornata del Girone C, che decreterà se i giallorossi parteciperanno ai playout o se, al contrario, arriverà la retrocessione matematica. Per accedere agli spareggi, il distacco deve restare sotto gli otto punti: in questo senso, il Trapani di Aronica – prossimo avversario della Casertana e in lotta per i playoff – potrebbe rivelarsi un prezioso alleato.





