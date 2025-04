Palermo, sorpresa al CFA: Floriano fa visita ai suoi ex compagni

Sorpresa a Torretta: Roberto Floriano in visita al CFA. L’ex attaccante del Palermo ha fatto visita al centro sportivo rosanero, dove ha colto l’occasione per salutare alcuni dei suoi ex compagni, tra cui il capitano Matteo Brunori. Durante la visita, Floriano si è intrattenuto anche con il direttore sportivo Carlo Osti per una chiacchierata.

Floriano ha sempre manifestato grande riconoscenza verso il club di viale del Fante, come testimoniato in più di un’intervista. Tra i momenti più significativi della sua esperienza in maglia rosanero spicca la storica promozione in Serie B nella stagione 2021-22, con Silvio Baldini in panchina. In maglia rosanero, l’esterno offensivo ha messo a segno 22 reti e fornito 7 assist, lasciando un’impronta indelebile.

Determinante anche il suo contributo nella cavalcata playoff che riportò il Palermo in cadetteria: sue le due reti nella sfida in trasferta contro la Triestina al primo turno, e suo anche il gol nell’andata delle semifinali contro la Feralpisalò. Un bel gesto, quello di Floriano, che continua a essere ricordato con affetto da tutto l’ambiente rosanero.





