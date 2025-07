Ritiro Palermo, Inzaghi e Osti incontrano la stampa

Si è svolto nella serata di lunedì 14 luglio il tradizionale brindisi tra lo staff del Palermo e i giornalisti presenti in ritiro per seguire la preparazione estiva in vista della nuova stagione. All’incontro hanno preso parte l’allenatore, Filippo Inzaghi, e il direttore sportivo, Carlo Osti, che hanno voluto rivolgere un saluto e un messaggio di apertura agli operatori dell’informazione.

Osti ha posto l’accento sull’importanza di un rapporto sano e costruttivo con la stampa locale, auspicando che questo clima positivo possa proseguire anche nei mesi a venire. Inzaghi ha dato il via al momento conviviale con un brindisi di buon auspicio, augurandosi che la stagione alle porte possa essere quella del definitivo rilancio per il Palermo.

Presenti all’incontro anche il direttore operativo, Francesco Barresi, il direttore marketing e comunicazione, Gaetano Lombardo, e l’intera area comunicazione del club, compreso il responsabile dell’ufficio stampa, Andrea Siracusa. Tutti uniti nel segno della condivisione e dell’entusiasmo per un’annata che si spera possa riportare in alto le ambizioni rosanero.





