Serie B: confermato il boxing day. Si gioca anche a Pasquetta

Sono state confermate le date della stagione 2025/26 di Serie B. Come previsto, il campionato prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 22 e domenica 24 agosto, con il tradizionale anticipo del venerdì sera, e si concluderà nel fine settimana tra l’8 e il 10 maggio.

Nel corso della stagione sono previste quattro soste e cinque turni infrasettimanali, programmati per martedì 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo 2026.

Come da tradizione, il campionato cadetto non si fermerà durante le festività natalizie: si giocherà infatti anche nel Boxing Day, nelle giornate del 26 e 27 dicembre. Prevista inoltre una giornata di campionato nel lunedì di Pasquetta.





La nota della Lega

