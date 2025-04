Palermo, Corona segna ancora: l’attaccante del Pontedera arriva in doppia cifra

Una stagione da ricordare per Giacomo Corona. L’attaccante del Pontedera, di proprietà del Palermo, ha messo a segno il suo decimo gol stagionale nella sfida casalinga contro il Rimini, valida per la 37a giornata del girone B, raggiungendo così la doppia cifra.

Per il classe 2004 palermitano, figlio d’arte – suo padre è Giorgio Corona ex Messina e Catania – si tratta già della migliore stagione tra i professionisti. Solo nella passata annata con la Primavera dell’Empoli aveva fatto meglio a livello numerico, ma si trattava pur sempre di calcio giovanile.

Quest’anno, oltre ai gol, Corona si sta mettendo in mostra anche per le sue doti da ‘uomo assist’: sono già quattro i passaggi vincenti messi a referto, un dato tutt’altro che scontato per una prima punta alta 195 cm.





Con il Palermo, club proprietario del suo cartellino, Corona aveva esordito in Serie C nella stagione 2021-22, appena diciassettenne. Collezionò 19 minuti, senza però lasciare il segno in termini di gol o assist. Ora, però, i numeri col Pontedera raccontano di una crescita evidente. E chissà che in estate il club di viale del Fante non decida di valutarne con attenzione il futuro.

