Parma – Juventus 1 – 0, LE PAGELLE: Pellegrino batte Vlahovic. Leoni, che sorpresa

Parma – Juventus 1 – 0 | Marcatori: 46′ p.t. Pellegrino (P)

Arriva la prima sconfitta per la Juventus di Igor Tudor: i bianconeri giocano una partita al di sotto della mediocrità e perdono 1 – 0 contro un solido Parma, che è ormai a un passo dalla salvezza matematica. Nei padroni di casa protagonisti assoluti Leoni, difensore classe 2006, e Pellegrino, autore del gol vittoria. Per la Vecchia Signora tornano i soliti problemi, con un Vlahovic nullo (sostituito a fine primo tempo, forse per infortunio). Bianconeri fuori dalla zona Champions League.

PARMA (3-5-2): Suzuki 6; Leoni 8, Vogliacco s.v. (dall’11’ p.t. Hainaut 6), Valenti 6; Delprato 6, Bernabé s.v. (dal 10′ p.t. Estevez s.v., dal 1′ s.t. Hernani 6)), Keita 6, Sohm 5,5, Valeri 6,5; Pellegrino 7 (dal 29′ s.t. Man 6), Bonny 6,5.





JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Veiga 5,5, Kelly 5; McKennie 5,5 (12′ s.t. Yildiz 5,5), Locatelli 5,5, Thuram 6, Cambiaso 6; Nico Gonzalez 5,5, Kolo Muani 5; Vlahovic 4,5 (dal 1′ s.t. Conceicao 5).

I MIGLIORI

Leoni 8: partita sontuosa del difensore classe 2006, che annulla Dusan Vlahovic, cliente più scomodo di giornata, anticipandolo e vincendo tutti i duelli aerei contro il serbo. Si contano almeno cinque interventi decisivi.

Pellegrino 7: sovrasta Kelly e segna il gol che indirizza la partita e regala punti importantissimi ai suoi per la lotta salvezza. Vince il duello a distanza con Vlahovic.

I PEGGIORI

Vlahovic 4,5: ennesima prestazione al di sotto di qualsiasi aspettativa, non solo per l’attaccante più pagato della Serie A ma anche per un qualsiasi calciatore di Serie A. Annullato da un classe 2006, uscito a fine primo tempo per quello che si pensa essere un infortunio.

Kelly 5: in molti si chiedono il senso di questo acquisto a gennaio. Ennesima prestazione negativa, ennesima sbavatura su un gol subito dai suoi. Non sembra inserito al meglio nella squadra, una questione che va al di la della direzione tecnica, prima rappresentata da Thiago Motta, poi da Tudor.