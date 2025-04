Il Palermo segna con continuità: rosanero in gol da diciassette partite

Nonostante i vari risultati maturati in campo, c’è un dato positivo che accompagna il Palermo e che potrebbe essere fondamentale in vista dei playoff.

La squadra di Dionisi è infatti andata in rete sempre nelle ultime diciassette uscite. Lo riporta il Giornale di Sicilia che sottolinea l’ultima volta in cui il Palermo non è riuscito a lasciare il segno con il gol e cioè contro la Carrarese, nell’1-0 dell’andata in Toscana.

Ma il club rosanero dovrà anche migliorare il bilancio che non sempre ha dato i frutti sperati. Nelle ultime diciassette uscite i rosa hanno infatti ottenuto ben sette sconfitte, lo stesso numero delle vittorie e tre pareggi. Serve di più per togliersi soddisfazioni.