Catanzaro – Palermo, sfida tra bomber: Pohjanpalo contro il capocannoniere della B

Da una parte Pohjanpalo e Brunori, dall’altra Iemmello e Biasci. Si avvicina la sfida tra il Palermo e il Catanzaro, ma in Calabria sarà anche lotta tra bomber e reparti offensivi. Lo riporta Repubblica.

Quello del Palermo ha trovato nuova verve nel finlandese che è riuscito ad andare in gol ben 9 volte in altrettante uscite dal suo arrivo a gennaio. Ma un plauso va anche a Brunori che una volta eliminati gli screzi del passato ha spostato più indietro il suo raggio d’azione per favorire il nuovo centravanti e migliorando anche il suo score (ora 7 gol totali).

Ma occhio agli avversari. Iemmello con sedici realizzazioni è capocannoniere della B, forte di tre reti e un assist nelle ultime quattro apparizioni. Biasci, invece, è la bestia nera del Palermo, in gol contro i rosa sempre nelle ultime tre uscite in cui non ha mai perso.