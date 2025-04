Lucchesi: “Il Palermo può essere protagonista ai playoff, dispone di qualità importanti”

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente del Palermo tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha commentato il campionato di Serie B, parlando anche del cammino dei rosanero.

“Se trova un po’ di continuità e il passo giusto, il Palermo può essere protagonista perché dispone di qualità importanti”, afferma. Lucchesi parla dell’importanza della posizione in classifica nell’ottica dei playoff: “Partire davanti aiuta. Senza dubbio. Ma lo stato di forma è fondamentale perché inizia un altro campionato. E dopo 38 partite, se la condizione non è buona, tutto ciò che è stato fatto in precedenza diventa vano. Quindi ok la griglia, ma prima di tutto conta lo stato di forma con cui una squadra arriva ai playoff”.

Sulla vicina promozione del Pisa, dice: “Un grande risultato, una grande gioia. Sono doppiamente felice: da toscano perché si arricchisce il panorama delle squadre di Serie A della mia regione, e da ex perché so quanto è importante il tifo a Pisa”.





