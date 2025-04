Serie B, caos calendario: turni finali con doppia trasferta per otto club

Il rinvio della giornata di Pasquetta della Serie B al 13 maggio ha sollevato numerose polemiche, soprattutto in relazione alle modifiche apportate alla struttura del calendario nelle battute finali del campionato.

La decisione ha infatti compromesso uno dei principi regolatori stabiliti dalla Lega B, secondo cui, nelle ultime quattro giornate, le squadre devono alternare rigorosamente incontri casalinghi e trasferte. Questo equilibrio, ritenuto fondamentale per garantire equità sportiva, è stato sacrificato.

Il cambiamento ha avuto conseguenze dirette su diverse squadre, che si trovano ora ad affrontare un finale di stagione penalizzante. Tra queste, Bari, Cesena, Cremonese, Reggiana, Salernitana, Catanzaro, Carrarese e Frosinone disputeranno entrambe le ultime due partite del campionato lontano dal proprio stadio, un doppio turno esterno che potrebbe incidere pesantemente sull’esito delle rispettive stagioni, soprattutto per chi è in corsa per i playoff o la salvezza.





Questo squilibrio, secondo la normativa della Lega, non avrebbe dovuto verificarsi. La norma dell’alternanza casa-trasferta, introdotta proprio per evitare favoritismi o svantaggi strategici, è stata dunque disattesa. Una deroga che rischia di compromettere la credibilità del torneo, suscitando malcontento tra tifosi, dirigenti e addetti ai lavori.

