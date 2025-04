Iachini: “Playoff apertissimi, ma lo Spezia ha il favore del piazzamento”

Giuseppe Iachini, ex allenatore di Palermo e Sampdoria tra le altre, è stato intervistato per La Gazzetta e, tra i tanti temi affrontati, si è soffermato sul rush finale del campionato di Serie B, facendo il punto della situazione sia in ottica playoff che playout.

“Direi che per i Pisa non ci siano dubbi, il vantaggio è importante e il percorso fatto legittima la promozione, con grande merito. Meno certezze ci sono per i playoff, anche il Modena è in corsa viste le distanze ravvicinate. Certo, lo Spezia ha il favore del piazzamento, ma non ci deve pensare perché se no rischi la beffa” dichiara l’allenatore.

Poi Iachini aggiunge sulla situazione playout: “Colpisce vedere la Samp in questa bagarre salvezza, anche se come qualità ha tutto per tirarsi fuori, ma ripeto: le partite vanno giocate e i punti conquistati. Chi ha raccolto poco nelle ultime gare si deve preoccupare di più, vedi la Reggiana: oggi non contano le prestazioni ma i punti. Ma non c’è una sfavorita, forse il solo Cosenza che sconta il -4″.





LEGGI ANCHE

PALERMO, CHE “TOUR DE FORCE”