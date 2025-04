Damiani: “Ai playoff forza Palermo, ci sono affezionato”

Oscar Damiani, noto operatore di mercato, è stato intervistato per TMW e ha svelato la sua preferenza per i playoff, commentando anche lo stop delle partite a causa della morte di Papa Francesco.

“Ai playoff un po’ tifo per il Palermo, a cui sono affezionato. Dico forza Palermo, senza nulla togliere alle altre”, afferma.

“Giusto fermarsi per la morte del Papa. Per chi gioca e per la gente probabilmente no, ma lo richiedeva il momento. Poi si sa, in Italia c’è sempre qualcuno che si lamenta. Ma ritengo che sia stata giusta la pausa”, dice Damiani.





