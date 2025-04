Catanzaro – Palermo, vietata la trasferta ai tifosi rosa: il Tar respinge il ricorso

Niente tifosi del Palermo in trasferta a Catanzaro e il settore ospiti del “Ceravolo” rimarrà orfano dei sostenitori rosanero. Lo riporta “La Gazzetta del Sud”.

Questo l’effetto dopo la decisione del TAR della Calabria che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Palermo contro il divieto di vendita disposto dal prefetto Castrese De Rosa.

Il provvedimento era stato adottato giorni fa a causa di potenziali rischi di ordine pubblico indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. E ora è ufficiale. Non è servita, quindi, l’opposizione del club rosanero.