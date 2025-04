Serie D, Varela (Favara): “Crediamo nella salvezza, possiamo fare male alla Reggina”

Alla fine della stagione regolare del campionato di Serie D girone I mancano appena due giornate e la CastrumFavara è tra le squadre che lottano per la salvezza. Ne abbiamo parlato con il bomber Nacho Varela.

Ad un certo punto della stagione sembravate già salvi, poi il ritiro dell’Akragas e vi siete ritrovati ancora a lottare…

“Il caso Akragas ci ha danneggiato a livello di classifica, queste cose in Serie D, ma in generale nel mondo del calcio, non dovrebbero mai accadere. Abbiamo cercato di ricostruire una nuova mentalità, nel calcio la parte psicologica è fondamentale e l’allenatore Infantino ci sta aiutando molto. Abbiamo sfornato grandi prestazioni, anche contro avversarie più quotate, purtroppo i risultati non sono arrivati”.





Il vostro allenatore ha detto che dovete uscire dal vortice…

“Il nostro tecnico è il primo a credere in questa salvezza e noi lo seguiamo a ruota. Ci sprona ogni giorno, ha esperienza e sa usare le parole giuste. Dobbiamo essere ottimisti e continuare a crederci fino alla fine. Il campionato non è ancora finito, dobbiamo continuare a lottare e abbiamo le armi per ottenere la salvezza”.

A livello personale 14 presenze in maglia gialloblù e 7 gol…

“Beh sì, a livello personale sono soddisfatto, ma se sto riuscendo a segnare il merito è soprattutto dei miei compagni che mi mettono in condizione di farlo. Trovare spesso il gol per un attaccante èp sempre fondamentale, ho una media di un gol ogni due partite in maglia gialloblù e non voglio assolutamente fermarmi, voglio contribuire ad ottenere la salvezza”.

Domenica farete visita ad una Reggina che non può permettersi passi falsi…

“Come sempre, andremo anche a Reggio Calabria a fare la nostra partita, senza paura. Sappiamo bene il momento, queste partite per un calciatore sono belle, ci sarà lo stadio pieno, per noi sarebbe importantissimo fare un risultato fuori casa. Loro andranno forte, ma abbiamo le armi per fargli male”.

LEGGI ANCHE:

SANCATALDESE, CAPPELLO: “CONTRO ACIREALE SARÀ BATTAGLIA MA SIAMO SERENI”

PATERNÒ, SINATRA: “RAMMARICO PER QUALCHE PUNTO PERSO”

LICATA, SEMENZATO: “TANTI EPISODI SFAVOREVOLI CI HANNO PENALIZZATO”