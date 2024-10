Giudice Sportivo Serie B, due giornate a Kargbo. Squalificato Caserta

Il Giudice Sportivo di Serie B ha pubblicato il comunicato con tutti i provvedimenti presi in seguito alla nona giornata di campionato: tra i più importanti due turni a Kargbo (Cesena) e uno a Venturi (Cosenza) e un turno anche all’allenatore del Catanzaro Fabio Caserta.

IL COMUNICATO

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, 38° del secondo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

KARGBO Augustus (Cesena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VENTURI Michael (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASERTA Fabio (Catanzaro): doppia ammonizione.