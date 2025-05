Juventus, il rosa per la prima volta sulla maglia bianconera: un omaggio alle radici del club

Juventus e Adidas hanno svelato il nuovo Kit Home per la stagione 2025/26, segnando una svolta stilistica nella tradizione bianconera. La divisa, presentata come un tributo alla storia del club e alla sua identità dinamica, propone una reinterpretazione innovativa delle iconiche strisce bianconere, arricchite per la prima volta da eleganti accenti rosa.

Un design che unisce tradizione e modernità

Il kit si distingue per una rivisitazione delle strisce verticali, che mantengono la classica combinazione di bianco e nero, ma giocano con spessori differenti e una disposizione inedita. Una scelta estetica che strizza l’occhio all’eleganza e all’audacia della moda italiana contemporanea. Il colore rosa, già parte del DNA storico del club, ritorna con discrezione e raffinatezza: compare nello stemma della Juventus, nel logo adidas e nelle tre strisce sulle spalle, aggiungendo un tocco distintivo e senza tempo.

Il concept che accompagna il lancio della divisa, “We Are Youth. Since 1897”, incarna lo spirito giovane, innovativo e in continua evoluzione della Juventus. Una dichiarazione d’identità che attraversa la lunga storia del club, guidata dalla stessa ambizione e passione che lo hanno reso un simbolo globale.





Tecnologia all’avanguardia

Come di consueto, Adidas ha sviluppato due versioni del kit con materiali altamente tecnologici. La versione “on field”, destinata ai calciatori, è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, pensata per ottimizzare la ventilazione e offrire una sensazione di freschezza anche nei momenti di massimo sforzo.

La versione “replica” dedicata ai tifosi, invece, è dotata di AEROREADY, un sistema che assorbe l’umidità e mantiene il corpo asciutto durante l’attività fisica.

Il ritorno del colletto

A completare il design c’è il ritorno del colletto TEAMGEIST, un dettaglio stilistico che richiama le maglie indossate durante la Coppa del Mondo FIFA 2006, rievocando un’estetica retrò che incontra la funzionalità moderna. Con questo nuovo Kit Home 2025/26, la Juventus lancia un messaggio chiaro: innovazione e storia possono convivere, con stile, nel cuore di uno dei club più iconici del calcio mondiale.