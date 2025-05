Sampdoria, ritorno sotto scorta: la squadra evita Genova dopo la contestazione a Castellammare

Si chiude in un clima surreale la trasferta campana della Sampdoria, protagonista di uno 0 – 0 amaro contro la Juve Stabia che ha alimentato una nuova ondata di rabbia tra i tifosi. Allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, i giocatori blucerchiati hanno lasciato il campo a testa bassa, imboccando rapidamente gli spogliatoi scortati dalla polizia, senza avvicinarsi al settore ospiti. Dalla curva arrivavano cori carichi di frustrazione: “Siete solo uomini di m…” e “Vi romperemo il c…”, slogan già sentiti troppe volte in questa stagione disastrosa.

Il piano per evitare lo scontro con i tifosi

La tensione era tale che il rientro della squadra a Genova è stato completamente riprogrammato. La Samp era partita con un volo charter diretto a Salerno e il ritorno era previsto in nottata su Cristoforo Colombo, ma le autorità hanno deciso per un cambio di rotta all’ultimo momento. Il volo è stato dirottato su Milano Malpensa, dove la squadra è atterrata all’alba. Ad attenderla un pullman senza segni distintivi, per non attirare attenzioni, e scorta della polizia fino al centro sportivo di Bogliasco, dove i giocatori sono arrivati verso le 6.30 del mattino prima del “rompete le righe”.

Clima incandescente in città

La preoccupazione principale delle forze dell’ordine era evitare nuovi contatti tra squadra e tifosi inferociti, specialmente all’aeroporto genovese. Ma non solo: si temeva anche il rischio di scontri con i supporter genoani, che già durante la partita si erano radunati in alcuni quartieri della città, pronti a celebrare l’ennesimo passo falso dei rivali.





Genova si divide

Alla fine della partita, la festa è esplosa in diverse zone di Genova a tinte rossoblù: in Piazza Alimonda, cuore pulsante del tifo genoano, sono partiti i fuochi d’artificio tra cori ironici e sfottò verso la Samp. Scene simili anche in altri quartieri. Nessuna tensione ufficialmente registrata, ma il clima resta pesante. Sui social, il divario si è fatto ancora più netto: da un lato i tifosi della Sampdoria che chiedono spiegazioni alla società e invocano provvedimenti drastici, dall’altro i genoani che pubblicano necrologi virtuali e fotomontaggi beffardi per celebrare la crisi blucerchiata.

