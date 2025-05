Pescara – Catania, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Torna lo spettacolo dei playoff di Serie C e mercoledì 14 maggio 2025 sarà la volta del ritorno tra Pescara e Catania, sfida valida per il primo turno nazionale. Lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia sarà gremito: attesi oltre 10.000 spettatori, con la concreta possibilità di battere il record stagionale.

Pescara – Catania in diretta TV: sì alla diretta in chiaro su Telecolor

La partita sarà visibile anche in chiaro, ma solo in Sicilia. I tifosi catanesi potranno infatti seguire il match gratuitamente su Telecolor, emittente locale disponibile al canale 11 del digitale terrestre.

✅ Canali TV:

Telecolor (in chiaro, solo in Sicilia – canale 11 DTT)

Sky Sport Arena (canale 204 Sky)

Sky Sport 251 (canale dedicato all’evento)

💻 Diretta streaming:

Sky Go (per abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e PC)

NOW (servizio streaming di Sky, con pass sportivo)

Orario ufficiale Pescara – Catania

Data : Mercoledì 14 maggio 2025

Orario d’inizio : 20

Stadio: Adriatico-Giovanni Cornacchia, Pescara

Dettaglio partita

Evento Informazione Partita Pescara – Catania Competizione Playoff Serie C 2024/2025 – Primo turno nazionale (ritorno) Data Mercoledì 14 maggio 2025 Orario 20:00 Diretta in chiaro? Sì, su Telecolor (solo in Sicilia) Canali Sky Sky Sport Arena, Sky Sport 251 Streaming Sky Go, NOW

Sfida ad alta tensione: chi passa?

Il Pescara parte forte del successo per 1-0 conquistato all’andata al “Massimino”, firmato da Davide Merola. Una rete preziosa che consente agli abruzzesi di qualificarsi anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto, grazie al regolamento che premia la testa di serie in caso di parità complessiva.





Il Catania, invece, deve vincere con almeno due gol di scarto per centrare la qualificazione. I rossazzurri proveranno il tutto per tutto con una formazione a trazione offensiva, supportata dal calore dei tifosi che hanno dimostrato grande affetto già nell’allenamento a porte aperte.