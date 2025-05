FeralpiSalò – Crotone, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Tutto pronto allo stadio “Lino Turina” di Salò per il ritorno del primo turno nazionale dei Playoff di Serie C, con la sfida tra FeralpiSalò e Crotone che si preannuncia vibrante. Nonostante il 3 – 1 maturato all’andata in favore dei calabresi, il discorso qualificazione è tutt’altro che chiuso: i lombardi sognano la rimonta davanti al proprio pubblico, in uno stadio dove hanno perso solo una volta in 19 gare stagionali.

Dove vedere FeralpiSalò – Crotone in TV: c’è la diretta in chiaro

La notizia più attesa dai tifosi è confermata: FeralpiSalò – Crotone sarà trasmessa in chiaro, un’occasione rara in questi playoff.

✅ Canali TV:

Rai Sport (in chiaro sul canale 58 del digitale terrestre)

Sky Sport 252 (per abbonati Sky)

💻 Diretta streaming:

Rai Play (streaming gratuito)

Sky Go (per abbonati Sky)

NOW (piattaforma on demand di Sky)

Orario ufficiale della partita

Il match tra FeralpiSalò e Crotone si giocherà mercoledì 14 maggio 2025, con calcio d’inizio alle ore 20. Teatro della sfida sarà lo stadio “Lino Turina” di Salò.





Dettagli dell’incontro

Partita : FeralpiSalò – Crotone

Competizione : Playoff Serie C 2024/2025 – Primo turno nazionale (ritorno)

Data : Mercoledì 14 maggio 2025

Orario : 20

Stadio : Lino Turina, Salò

Diretta TV : Rai Sport (in chiaro), Sky Sport 252

Streaming : Rai Play, Sky Go, NOW

Diretta in chiaro? Sì

Una sfida da dentro o fuori

Il Crotone arriva forte del successo per 3 – 1 maturato all’andata, con i gol di Tumminello (arrivato a quota 17 stagionali) e Murbano, entrambi autentici trascinatori della squadra calabrese. Eppure, i padroni di casa non mollano: la FeralpiSalò di Diana è una squadra solida in casa e punta tutto sulla qualità di Di Molfetta, la fantasia offensiva di Crespi (classe 2004 in prestito dalla Lazio) e gli inserimenti del capitano Balestrero.

Nonostante le assenze per squalifica di Cargnelutti e Vinicius, i lombardi credono nell’impresa. Serviranno due gol di scarto per ribaltare il passivo e continuare il cammino nei playoff.