Pagliuca: “Palermo tra le più forti. Dovremo sfruttare il diverso entusiasmo”

La Juve Stabia chiude la regular season consolidando il quinto posto grazie allo 0-0 contro la Sampdoria, retrocessa per la prima volta nella sua storia in Serie C. Le ‘vespe’ affronteranno il Palermo – scivolato all’ottavo posto – nel primo turno preliminare dei playoff. Al termine della sfida con i blucerchiati, l’allenatore dei gialloblù, Gianluca Pagliuca, è intervenuto in conferenza stampa e ha commentato la prossima sfida contro i rosa.

“Vogliamo partire con determinazione fin da subito. Sappiamo che, unendo umiltà e consapevolezza, possiamo fare bene. La prossima sarà una gara secca contro una delle squadre più forti del campionato, e dispiace avere così poco tempo per prepararla. Ma la affronteremo con la voglia di migliorarci e con lo spirito giusto, quello di chi è felice di poter giocare un’altra partita davanti al proprio pubblico a Castellammare”, ha dichiarato.

Pagliuca ha poi aggiunto: “Studieremo il Palermo fin da subito. È una squadra diversa rispetto all’ultima volta che l’abbiamo affrontata. Considerando che partiva con l’obiettivo di vincere il campionato e ora si ritrova a disputare i playoff da ottava classificata, dovremo essere bravi a sfruttare il diverso entusiasmo con cui arriveranno alla partita”.





