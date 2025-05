Playoff Serie C, regolamento Pescara – Catania: i rossazzurri passano il turno se… tutte le combinazioni

Grande attesa allo stadio Adriatico per il ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, con Pescara – Catania che promette scintille. Davanti a oltre 10.000 spettatori attesi, i biancazzurri proveranno a difendere il prezioso vantaggio maturato all’andata al “Massimino”, dove un gol di Davide Merola ha regalato alla squadra di Silvio Baldini un risultato importante, ma non decisivo.

Cosa serve al Catania per passare il turno?

Il regolamento dei playoff di Serie C è chiaro: niente supplementari, niente rigori e niente regola dei gol in trasferta. Per il Catania, che ha chiuso la regular season al quinto posto del Girone C, l’unico modo per qualificarsi al secondo turno nazionale è vincere con almeno due gol di scarto in casa del Pescara. Qualsiasi altro risultato premierebbe gli abruzzesi, che sono testa di serie in virtù del quarto posto nel Girone B con 67 punti.

Tutte le combinazioni possibili

Ecco tutte le combinazioni e cosa comportano per il passaggio del turno:





Risultato Ritorno Punteggio Totale Chi Passa Pescara vince o pareggia Pescara in vantaggio Pescara Catania vince di 1 gol (1-0, 2-1, 3-2…) Parità totale Pescara (testa di serie) Catania vince con 2+ gol di scarto (2-0, 3-1, 4-2…) Catania in vantaggio Catania

Il Catania ha quindi un’unica via: espugnare l’Adriatico con due o più reti di scarto. Un’impresa difficile, ma non impossibile, anche grazie all’entusiasmo ritrovato durante l’allenamento a porte aperte di martedì, che ha rafforzato il legame tra squadra e tifosi.

Regolamento ufficiale playoff Serie C: cosa dice la Lega Pro?

Secondo quanto stabilito dalla Lega Pro per il primo turno nazionale dei playoff:

Le partite si disputano su doppio confronto andata-ritorno ;

In caso di parità nel punteggio complessivo , passa la squadra testa di serie ;

Non si giocano né tempi supplementari né calci di rigore ;

Non vale la regola del gol in trasferta.