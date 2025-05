Palermo – Carrarese 1 – 1, le pagelle dei quotidiani

Non può che essere unanime la bocciatura per i rosanero dopo il pareggio deludente rimediato in casa contro la Carrarese. Per i quotidiani sono da evidenziare in negativo le prestazioni di Nikolaou, Ranocchia e Di Mariano su tutti, mentre buone cose – tra la mediocrità generale – si sono viste da Ceccaroni, Lund, e Le Douaron, autore del gol del pari. Di seguito i voti.

Giornale di Sicilia: Audero 6; Diakité 5.5, Pierozzi s.v., Baniya 5.5, Nikolaou 5, Ceccaroni 6; Di Mariano 5, Segre 5.5, Ranocchia 5, Verre s.v., Lund 6, Di Francesco 6; Insigne 5, Le Douaron 6.5, Brunori 5.5; Pohjanpalo 5,5.

La Gazzetta dello Sport: Audero 6.5; Diakité 5.5, Pierozzi 6, Baniya 5, Nikoloau 5.5; Di Mariano 5, Segre 5, Ranocchia 5, Verre s.v., Lund 6, Di Francesco 6; Insigne 5, Le Douaron 6.5, Brunori 5; Pohjanpalo 5.5.





Corriere dello Sport: Audero 6; Diakitè 6, Pierozzi 6, Baniya 5, Nikolaou 4.5, Ceccaroni 6; Di Mariano 5, Segre 5.5, Ranocchia 5, Verre s.v., Lund 6, Di Francesco 5; Insigne 5.5, Le Douaron 6.5, Brunori 6; Pohjanpalo 6.

