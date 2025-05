CorSport – Il Palermo è “sgonfio”. Playoff dal basso

“Incorreggibile fino in fondo“, scrive Paolo Vannini al Corriere dello Sport. Incapace anche ieri di vincere contro un avversario in 10 la partita che avrebbe regalato almeno il 6° posto, il Palermo chiude mestamente la stagione al Barbera e dovrà giocarsi da 8ª a Castellammare di Stabia il 1° turno dei playoff.

Per Dionisi e molti dei protagonisti di questa annata faticosa e zeppa di strafalcioni, potrebbe essere l’ultima recita in casa, a meno di non realizzare l’impresa esterna. Ma ci vorrà davvero una personalità diversa da quella di ieri.

SGONFI. È vero che a negare almeno una posizione migliore è stata la pazzesca parata di Fiorello che al 93′ si è opposto al colpo di testa da 3 metri di Pohjanpalo, ma il Palermo non ha comunque giustificazioni.





Anche stavolta si è giocato in un clima difficile con la curva che ha appena allentato la contestazione ma la risposta della squadra è stata disarmante. Dionisi aveva chiesto la stessa determinazione di venerdì e invece il Palermo è “sgonfio”.

