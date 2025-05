Palermo, inizia la preparazione per i playoff: recupero per chi ha giocato con la Carrarese

Quattro giorni e saranno playoff: il Palermo scende subito in campo dopo la fine (rovinosa) della stagione regolare di Serie B, chiusasi con il pari contro la Carrarese e l’ottavo posto in classifica, l’ultimo utile per disputare gli spareggi.

Non c’è tempo per riposare: “seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita contro la Carrarese”, si legge nel comunicato del club rosanero.

”Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto small sided games 3 vs 3 e una partita in una porzione ridotta del campo”.





Il Palermo affronterà la Juve Stabia al turno preliminare: i rosa giocheranno a Castellammare di Stabia alle 19.30 di sabato 17 maggio e dovranno provare a vincere entro i 90’ (o i 120’), altrimenti saranno eliminati.