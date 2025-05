Sancataldese, Montaperto: “Annata positiva, mai avuto paura di retrocedere”

La Sancataldese dopo un’annata tra alti e bassi ha chiuso la stagione al meglio conquistando la salvezza senza spareggi nel campionato di Serie D girone I. Ne abbiamo parlato con l’attaccante Giuseppe Montaperto.

Stagione difficili che ad un certo punto è diventata esaltante.

“Il livello della Serie D quest’anno era livellato verso l’alto, uno dei campionati più difficili e competitivi degli ultimi 10 anni. Sinceramente non abbiamo mai avuto la vera paura di retrocedere, anzi eravamo sicuri che ci saremmo salvati senza passare dal play out. Avevamo una signora squadra e quindi penso che tutto sommato l’annata sia stata positiva tanto per la società, quanto per staff e noi calciatori”.





C’è un momento di quest’annata che rimarrà impresso?

“Ci sono due partite che sicuramente rimarranno impresse nella mia memoria. Entrambe nel girone d’andata contro Nissa e Acireale. Contro i biancoscudati ho segnato la prima rete, in una gara che non si giocava da oltre 20 anni ed è stato emozionante, l’ho vissuta come se anch’io fossi nato a San Cataldo. Contro i granata è subentrata la parte affettiva, con loro ho vissuto la scorsa stagione e sono rimasto legato a molti acesi”.

Negli ultimi due mesi avete macinato gioco e risultati.

“Mi creda, abbiamo avuto un grande spogliatoio che è stato il nostro punto di forza. Tra noi c’è sempre stata grande armonia e un ottimo rapporto. Nel finale di stagione ci siamo guardati tutti negli occhi e ci siamo promessi di salvare la categoria. Una squadra forte, una società che non ci ha mai fatto mancare nulla, uno stadio sempre caloroso e pieno, non potevano pensare di retrocedere”.

Parliamo di futuro.

“Non mi piace parlare di futuro, è ancora troppo presto. Sicuramente approfitto di questa intervista per ringraziare la società Sancataldese, il presidente per la fiducia e i direttori Adamo e Avarello. Un grazie allo staff tecnico, ai magazzinieri Alex e Luca, agli addetti stampa Vincenzo e Giuseppe, ai miei compagni e a tutti i nostri tifosi che mi hanno davvero dimostrato grande affetto. Non so come andranno le cose in futuro, ma intanto ringrazio di cuore tutta la famiglia Sancataldese”.

