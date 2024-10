Palermo, l’ambasciatore di Francia a Torretta: “Qui importante colonia francese”

Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, è stato in visita al centro sportivo di Torretta per salutare i numeri calciatori francesi presenti in rosa al Palermo. Fanno infatti parte del club rosanero Blin, Gomes, Appuah, Henry e Le Douaron.

“Sono molto lieto di essere qui, scopro un centro sportivo nuovo, molto interessante – afferma Briens -. Sono qui anche per incontrare i calciatori francesi, fanno parte della grande famiglia di francesi che lavorano e abitano in Italia. Siamo orgogliosi del ruolo che hanno in questo club”.

“Ci sono tanti calciatori francesi che scelgono di venire in Italia per giocare, il calcio italiano è ammirato e competitivo, una scuola per imparare. C’è una tradizione di calciatori francesi che sono venuti qui, da Platini a Zidane e altri, siamo molto orgogliosi”.

L’ambasciatore infine chiude sul centro di Torretta: “Quella del centro sportivo è un’ottima idea, è molto moderno e nuovo, sarà possibile attrarre i giovani”.

IL VIDEO