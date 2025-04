Potenza – Catania, vietata la vendita dei biglietti ai tifosi etnei

Il Prefetto di Potenza ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catania per la gara valida per la 38a giornata del girone C di Serie C. La sfida si disputerà quindi senza la presenza dei tifosi etnei allo stadio “Alfredo Viviani”.

Nel provvedimento si specifica che la decisione è motivata dalla concomitanza del match tra Picerno e Foggia e dalla vicinanza tra le città di Potenza e Picerno. Questo comporterebbe la condivisione di parte del percorso tra i tifosi pugliesi e quelli siciliani, tra cui non scorre buon sangue, con possibili rischi per l’ordine pubblico.

La partita assume un’importanza particolare in ottica playoff: si tratta infatti di uno scontro diretto per il quinto posto. Il Catania occupa attualmente quella posizione con 50 punti, seguito a una sola lunghezza di distanza proprio dal Potenza e dal Benevento, che sarà impegnato in trasferta contro il Giugliano.





La nota del Catania

