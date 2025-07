È morto Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, all’età di 64 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione sulle colline di Careggi, a Firenze. A dare l’allarme è stato un familiare che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. All’interno dell’abitazione non sarebbe stato trovato alcun biglietto. Le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le circostanze dell’accaduto.

Celeste Pin è stato un simbolo della Fiorentina, dove ha militato per nove stagioni, collezionando oltre 200 presenze e partecipando anche alla finale di Coppa UEFA del 1989-90, persa contro la Juventus. Cresciuto calcisticamente nel Perugia, ha vestito anche le maglie di Verona e Siena, dove ha chiuso la carriera da giocatore. Con l’Under 21 italiana ha collezionato 12 presenze, vincendo la medaglia di bronzo all’Europeo del 1984.

Conclusa la carriera agonistica negli anni Novanta, era rimasto a Firenze, lavorando come dirigente sportivo per diversi settori giovanili locali e come opinionista calcistico. Dal 2014 ricopriva il ruolo di dirigente del Club Sportivo Firenze. Negli ultimi anni si era dedicato anche al settore immobiliare. Aveva condiviso lo spogliatoio con grandi nomi come Roberto Baggio e Stefano Pioli.





