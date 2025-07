Palermo, Bani in arrivo: il difensore lascerà il ritiro del Genoa

Mattia Bani non è mai stato così vicino al Palermo. Dopo quattro stagioni al Genoa il difensore ha scelto di chiudere il capitolo rossoblù per abbracciare il progetto del club siciliano, che lo ha individuato fin da subito come rinforzo prioritario per la retroguardia.

Oggi, 22 luglio, potrebbe essere stata l’ultima giornata di Bani da giocatore del Genoa. Il difensore si è allenato regolarmente sia al mattino che al pomeriggio, ma nelle prossime ore potrebbe lasciare Moena per cominciare il lungo iter che lo porterà a diventare un giocatore del Palermo.

I tifosi del Genoa, durante l’allenamento mattutino, gli hanno chiesto di rimanere. Bani ha sorriso senza rispondere, continuando a firmare autografi. Potrebbero essere stati gli ultimi da capitano del Genoa.





Il Palermo gli ha proposto un contratto biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione in Serie A, un’offerta importante che potrebbe rappresentare l’ultimo contratto di rilievo della carriera del classe ’93. L’accordo con il Genoa sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 2 milioni di euro più bonus, dopo una trattativa complessa dovuta alla volontà del club ligure di trattenerlo.

