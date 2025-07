Palermo, Magnani ancora out. Gestione per Brunori e Lund

Magnani continua a non allenarsi con il resto dei compagni. Da diversi giorni, il difensore non si sta vedendo in campo. La situazione è delicata anche se non filtrano preoccupazioni in merito alle sue condizioni.

Il difensore non si allena dalla seduta pomeridiana del 19 luglio, ma il suo percorso di allenamento sta comunque proseguendo in palestra. Il Palermo sta gestendo tutti i vari problemini fisici dei giocatori senza rischiare nulla.

Magnani è stato visto al campo con una fasciatura al polpaccio. In uno scambio con Inzaghi, il difensore ha detto di essere acciaccato e nei giorni successivi si è dedicato a delle sedute differenziate.





Inzaghi, dopo l’amichevole col Paradiso, aveva dichiarato che Magnani sarebbe rientrato il giorno successivo. Così non è stato. Le sue condizioni sono valutate ora per ora.

In ritiro, è normale gestire i carichi di lavoro e la stanchezza dei vari giocatori. Non tutti reagiscono alla fatica allo stesso modo, così lo staff prepara dei programmi personalizzati e di gestione.

In tal senso, vanno registrate le varie assenze negli allenamenti di Peda – che non si è allenato nel pomeriggio di ieri 21 luglio -, di Brunori, che ha saltato la seduta odierna mattutina e di Lund, che invece non ha preso parte a quella pomeridiana.

