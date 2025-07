Palermo, il puzzle si va completando: oggi è il giorno di Palumbo

Si sta per chiudere la “telenovela” più lunga dell’estate rosanero. Palumbo, salvo intoppi, dovrebbe raggiungere i nuovi compagni in ritiro in Valle d’Aosta già nel pomeriggio di oggi – al più tardi domani mattina – per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con il Palermo.

Visite mediche completate

Il napoletano ha svolto le visite mediche, che sono state validate – come di consueto – anche da Manchester. Le procedure si sono svolte a Torino, che dista un’ora di macchina da Chatillon.

Una volta definiti gli ultimi dettagli, Palumbo partirà per la Valle D’Aosta. Non è però scontato che l’ufficialità arrivi proprio oggi: bisogna infatti prima depositare i contratti. Intanto, il giocatore raggiungerà i nuovi compagni. La presentazione in conferenza stampa dovrebbe avvenire tra venerdì 25 e sabato 26.





Palumbo potrebbe scegliere di indossare la maglia numero 5, lasciata libera da Lucioni nella scorsa stagione e non assegnata a nessuno nella lista provvisoria pubblicata dal Palermo. Il fantasista ha utilizzato questo numero per tre stagioni alla Ternana e nel suo primo anno a Modena.

Una trattativa lunga e complicata

La trattativa è stata complessa e segnata da numerosi rallentamenti. In un primo momento, il Palermo aveva proposto Saric come contropartita tecnica, ma il centrocampista non ha manifestato un reale interesse per il trasferimento al Modena e non si è mai trovato un accordo.

Nonostante le difficoltà, il Palermo ha continuato a puntare con convinzione su Palumbo, fortemente voluto da Inzaghi e il direttore sportivo Osti ha proseguito il lavoro per sbloccare l’operazione.

La svolta con Di Mariano

Per alcuni giorni si è valutata l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo, ma alla fine si è arrivati alla soluzione giusta: Francesco Di Mariano come contropartita, una proposta che il Modena ha da subito accolto con favore. Il palermitano, dunque, passerà ai “canarini”, che incasseranno anche un conguaglio economico di circa 2 milioni di euro.