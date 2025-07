Palermo, vicino il sorpasso della quota abbonati dell’anno scorso

È stata avviata la terza e ultima fase della campagna abbonamenti, che consente la vendita libera per tutti i posti a sedere del Barbera, non più limitata ai soli posti invenduti per la stagione 2024/25 (la precedente fase si è conclusa il 20 luglio).

Le tessere saranno acquistabili sia online tramite il sito Vivaticket sia presso i punti vendita autorizzati. Il club rosanero si avvicina rapidamente al superamento del numero di abbonati registrato nella scorsa stagione (13.680), segnando così la possibilità di un quarto anno consecutivo con un incremento delle sottoscrizioni.

Anche in questa ultima fase sono previste agevolazioni dedicate a donne, over 65, under 16, under 14 (esclusivamente in gradinata superiore) e studenti universitari.