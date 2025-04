Serie B, 35a giornata: ecco quale gara sarà trasmessa gratis su Dazn

Frosinone – Spezia, match valido per la 35a giornata di Serie B, sarà disponibile gratuitamente su Dazn. La partita è in programma venerdì 25 aprile alle ore 12.30.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Lunch match allo ‘Stirpe’: il Frosinone di Bianco ospita lo Spezia, terza forza della classifica. I ciociari, reduci da nove risultati utili consecutivi, cercano tre punti che ipotecherebbero il discorso salvezza e regalerebbero ai gialloblù una speranza di allacciarsi all’affollato treno dei playoff. Dal canto suo, lo Spezia cercherà di consolidare la propria posizione in classifica che permetterebbe di disputare la final season direttamente dalle semifinali.





LEGGI ANCHE

PALERMO – CARRARESE, DATA E ORARIO DEL RECUPERO

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI

DIONISI IN CONFERENZA STAMPA