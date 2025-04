Palermo, calendarizzato il recupero con la Carrarese: si gioca il 13 maggio alle 20.30

La Lega B ha ufficializzato gli orari del recupero della 34a giornata: Palermo-Carrarese si disputerà alle ore 20.30. Stesso orario previsto per tutte le altre partite. Inizialmente in programma per lunedì 21 aprile, le gare sono state posticipate a martedì 13 maggio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco.

IL COMUNICATO DELLA LEGA

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ a seguito del C.U. LNPB n. 182 del 21 aprile u.s. con il quale è stato disposto che il recupero

della 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 si disputi martedì 13 maggio

2025;

▪ a parziale modifica del C.U. LNPB n. 143 del 18 febbraio 2025,

stabilisce che la 34ª giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 sia riprogrammata come

segue:

34a GIORNATA*

Martedì 13 maggio 2025 ore 20.30 BRESCIA – REGGIANA

ore 20.30 CITTADELLA – SALERNITANA

ore 20.30 JUVE STABIA – SAMPDORIA

ore 20.30 MANTOVA – CATANZARO

ore 20.30 MODENA – CESENA

ore 20.30 PALERMO – CARRARESE

ore 20.30 PISA – CREMONESE

ore 20.30 SASSUOLO – FROSINONE

ore 20.30 SPEZIA – COSENZA

ore 20.30 SÜDTIROL – BARI

