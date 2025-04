Champions League, Barcellona – Inter sarà in diretta in chiaro: accordo tra Prime Video e Nove

La semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter sarà visibile in diretta in chiaro: la partita, i cui diritti sono di proprietà di Prime Video, andrà in onda anche su Nove.

Prime Video e NOVE hanno raggiunto l’accordo: l’AgCom garantisce la trasmissione gratuitamente in chiaro di importanti eventi sportivi, tra i quali rientrano semifinali e finali di Champions League ed Europa League nel caso in cui ci siano squadre italiane.

La partita tra Barcellona e Inter si giocherà mercoledì 30 aprile al Camp Nou alle ore 21: gli uomini di Inzaghi dovranno riscattare le sconfitte di campionato contro il Bologna e di Coppa Italia contro il Milan.