Catanzaro – Palermo, Dionisi in conferenza stampa \ VIDEO

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Catanzaro, in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00. Il tecnico ha lanciato un appello ai tifosi, invitandoli a sostenere la squadra in questo momento cruciale della stagione, sottolineando l’importanza del contributo di tutti per centrare l’obiettivo playoff.

Dionisi ha poi commentato la reazione del gruppo al rinvio della gara con la Carrarese: nonostante il comprensibile dispiacere, lo staff ha organizzato un’amichevole interna per mantenere alta l’intensità e il ritmo partita.

Sul piano mentale, l’allenatore ha sottolineato la necessità di restare lucidi e concentrati in ogni fase del gioco. Dal punto di vista fisico, ha spiegato che i 16 giorni senza gare ufficiali sono stati sfruttati per lavorare con grande intensità. Tuttavia, vista la fitta serie di partite prima della fine della regular season, ha annunciato che saranno previste delle rotazioni.





Infine, parlando delle condizioni di Di Francesco, Dionisi ha rivelato che il suo rientro è ormai vicino, ma non sarà disponibile per la trasferta di Catanzaro, una gara che si preannuncia complicata per la pericolosità dei calabresi e del loro bomber Iemmello.

LEGGI ANCHE

CATANZARO – PALERMO, LE PROBABILI