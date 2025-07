Athletic Palermo, inizia l’era Ferraro: “Onoreremo la città in giro per l’Italia”

È cominciata ufficialmente l’avventura di Emanuele Ferraro alla guida dell’Athletic Palermo. Il nuovo allenatore nerorosa è stato presentato alla stampa al Velodromo “Paolo Borsellino”, affiancato dal direttore generale Giorgio Perinetti e dal direttore sportivo Giampiero Clemente.

Ferraro ha espresso entusiasmo e determinazione: “Sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Con la società c’è stata sintonia sin dal primo incontro. Vogliamo onorare Palermo in tutta Italia, costruendo una squadra con un’identità chiara e concreta. Per me conta solo il lavoro sul campo, non l’età dei giocatori: voglio valorizzare le caratteristiche di ciascuno”.

Parole di stima anche da parte della dirigenza. “Ferraro ci ha colpito per le idee chiare, l’entusiasmo e la concretezza – ha dichiarato Perinetti – È una persona di spessore, che punta sui giovani. Vogliamo crescere con qualità e senza eccessi”.





Dello stesso avviso Clemente: “Abbiamo formato uno staff di primo livello. La nostra sarà una stagione improntata sulla solidità e sull’unità d’intenti. Il primo obiettivo è un campionato tranquillo”.

La squadra comincerà il ritiro lunedì 28 luglio a Monreale, con gli allenamenti previsti dal giorno successivo al campo “Conca d’Oro”. La preparazione si concluderà il 13 agosto, in vista del primo impegno ufficiale: il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, fissato per domenica 24 agosto. Il campionato scatterà il 7 settembre.

Presentato anche lo staff tecnico, composto da Marino, Nastasi, Semprevivo, Cerro e Terruso.

