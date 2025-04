Stadio “Barbera”, firmato il certificato di idoneità: previste alcune prescrizioni

È stato firmato il certificato di idoneità statica dello stadio “Renzo Barbera”. Sono stati effettuati tutti i controlli e i lavori del caso e sul certificato è stata apposta la firma del tecnico ingegnere Giovanni Cascio, che ha seguito la vicenda. Come anticipato da Stadionews nei giorni scorsi, l’impianto di viale del Fante non correrà alcun rischio di essere chiuso al pubblico per mancanza di idoneità.

Il rischio di giocare a porte chiuse la gara col Südtirol in realtà non è mai realmente esistito. I lavori, necessari per il rilascio del documento, sono andati avanti per mesi e la situazione è sempre stata sotto controllo. Il certificato ha validità decennale e ovviamente fa riferimento alle attuali condizioni dell’impianto.

Riqualificazione e controlli: il “Barbera” sotto esame

Tra ottobre 2024 e aprile 2025 sono state eseguite operazioni – alcune in corso di completamento – sulle strutture dello stadio. Si tratta di interventi finalizzati alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria: indagini e prove sulle strutture in calcestruzzo armato e acciaio, propedeutiche al rilascio del certificato per l’anno 2025, completate il 27/03/2025; interventi localizzati di messa in sicurezza, a seguito delle criticità riscontrate dalle indagini svolte, completati il 04/04/2025.





Il certificato è stato firmato ma si specifica nel documento che dovranno essere effettuate, semestralmente o annualmente, tutta una serie di verifiche per “scongiurare la degenerazione di sintomi critici attualmente emersi”.

Il cantiere non si ferma

Sono previsti anche degli interventi di manutenzione e riqualificazione da programmare entro il 31 dicembre 2030. I lavori riguarderanno la Curva Nord, la gradinata “Monte Pellegrino” e la Curva Sud, come l’impermeabilizzazione dei gradini, la protezione delle strutture in acciaio e la manutenzione dei giunti.

In Tribuna Centrale bisognerà risanare le strutture delle torri che ospitano le scale e gli ascensori, razionalizzare il sistema di raccolta delle acque dalla copertura e installare il sistema certificato di protezione anticaduta.

Sulle torri faro occorre applicare antiruggine e smalti protettivi per i quattro fusti in lamiera e per le strutture di supporto di scale e ballatoi. Sarà inoltre necessario rimuovere le scalette in acciaio che conducono alla parte terminale non più accessibile e installare pompe idrovore per la rimozione delle acque stagnanti all’interno dei fusti.

Infine, nei vari settori e negli spazi esterni, bisognerà risanare gli elementi di supporto alle ringhiere di protezione e di separazione tra i settori e gli accessi.

Certificato ottenuto, ora tocca alla convenzione

Si chiude, quindi, la querelle sulle condizioni del “Barbera”. Lo stadio può rimanere aperto al pubblico: non sono stati riscontrati particolari problemi e il certificato è stato regolarmente firmato dopo una serie massiccia di controlli e interventi propedeutici.

Ora l’attenzione del Palermo può concentrarsi sul tema della convenzione. Il documento è da tre settimane al vaglio degli uffici, che stanno segnalando le criticità del testo, suggerendo qualche modifica. Successivamente la convenzione, che prevede una concessione di 80 anni dell’impianto a fronte di un canone predeterminato e all’adozione di robusti investimenti per l’ammodernamento dell’impianto, passerà all’esame del Consiglio Comunale. Ci sono ancora aspetti da limare ma la sensazione è che il testo otterrà l’ok del Consiglio in tempi non troppo lunghi.

