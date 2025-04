Madrid Open, il palermitano Cinà affronterà Korda al secondo turno: dove vederla in diretta, canale, orario

Continua a stupire Federico Cinà, il 17enne palermitano che sta lasciando il segno nel mondo del tennis. Dopo aver conquistato la sua prima vittoria a livello ATP nel Masters 1000 di Miami, il giovane talento ha superato anche il primo turno del prestigioso torneo di Madrid, battendo in due set (7-6, 6-1) il numero 169 del mondo, Wong.

Ora al secondo turno lo attende una sfida ben più impegnativa: affronterà lo statunitense Sebastian Korda, attualmente numero 24 del ranking mondiale. Un match difficile, ma che il classe 2007 potrà affrontare a viso aperto e senza pressioni.

Dove vederla

La partita, in programma venerdì 25 aprile alle ore 12.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv.





